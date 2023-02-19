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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٠:٢٧ ص

كنعاني: الضجيج الإعلامي الأمريكي حول إيران يعتبر جهد غير مثمر

كنعاني: الضجيج الإعلامي الأمريكي حول إيران يعتبر جهد غير مثمر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ان الضجيج الإعلامي للنظام الأمريكي وعدة دول أوروبية فيما يتعلق بإيران يعتبر جهد غير مثمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: ان الضجيج الإعلامي للنظام الأمريكي والعديد من الدول الأوروبية حول إيران محاولة فاشلة في اتجاه إيرانوفوبيا وتبرير تصرفاتهم غير القانونية والمناهضة لحقوق الإنسان ضد الأمة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: إن صنع الأزمات الخارجية هو تكتيك الغرب وكيان الفصل العنصري الصهيوني للتغطية على أزماتهما الداخلية وسط موجات متكررة من الاحتجاجات والإضرابات الشعبية، خاصة وأنهما يواجهان أيضًا تحديات صعبة في الساحة الدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1930781

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