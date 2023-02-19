كنعاني: الضجيج الإعلامي الأمريكي حول إيران يعتبر جهد غير مثمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: ان الضجيج الإعلامي للنظام الأمريكي والعديد من الدول الأوروبية حول إيران محاولة فاشلة في اتجاه إيرانوفوبيا وتبرير تصرفاتهم غير القانونية والمناهضة لحقوق الإنسان ضد الأمة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: إن صنع الأزمات الخارجية هو تكتيك الغرب وكيان الفصل العنصري الصهيوني للتغطية على أزماتهما الداخلية وسط موجات متكررة من الاحتجاجات والإضرابات الشعبية، خاصة وأنهما يواجهان أيضًا تحديات صعبة في الساحة الدولية.

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