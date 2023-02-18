كنعاني يدين الهجوم الإرهابي على مركز شرطة بكراتشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الهجوم الإرهابي على مركز شرطة بكراتشي.

كما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تعازيه مع باكستان حكومةً وشعباً وأسر الضحايا، داعياً الباري تعالى الشفاء العاجل لجرحى هذا العمل الإرهابي.

وأسفر هجوم شنته مجموعة انتحارية لحركة "طالبان" الباكستانية مساء الجمعة على مجمع للشرطة في كراتشي، عن 7 قتلى بينهم المهاجمون الثلاثة، وفق مصدر رسمي.

وأوضح المتحدث باسم حكومة ولاية السند مرتضى وهاب صديقي لوكالة "فرانس برس" قائلا: "قتل أربعة أشخاص في الهجوم هم شرطيان وحارس (شبه عسكري) وعامل صيانة".

وأضاف أن "العملية انتهت بمقتل الإرهابيين الثلاثة".

وجرى تبادل إطلاق نار كثيف مساء الجمعة في مجمع كبير للشرطة في كراتشي، أكبر مدن باكستان وعاصمة البلاد الاقتصادية والمالية، في هجوم تبنته حركة "طالبان" الباكستانية، حيث هاجم مسلحون مجمعا يتضمن عدة مبان رسمية تابعة للشرطة إضافة الى وحدات سكنية لعناصر الشرطة وعائلاتهم.

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