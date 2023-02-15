العمید خواجه فرد: إيران تجاوزت العقوبات وتقوم اليوم بالتصدير الخدمات الهندسية الى الدول الحليفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد خواجه فرد في إشارة إلى تقدم البلاد في مجال صيانة طائرات الهليكوبتر، إن إيران لديها تنوعاً كبيراً في نوعية طائرات الهليكوبتر، التي تضم جميع أنواع المروحيات الشرقية والغربية والأوروبية، وتستخدم المروحيات في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية من الإنقاذ والصناعة إلى البحث وغيرها من المجالات، وقد أحرزت إيران الإسلامية تقدمًا كبيرًا في إعداد طائرات الهليكوبتر، مما يدل على تطور الصناعات الداعمة لتصنيع طائرات الهليكوبتر الإيرانية.

وقال رئيس منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، في إشارة إلى قدرة الدولة في مجال الطيران، تم توطين العديد من أنظمة وأجزاء طائرات الهليكوبتر، وقد أظهر علماء وموظفو شركة " بنها" ان لديهم قدرة عالية جدا في مجال صناعة طائرات الهليكوبتر وانهم لايعتمدون على الدول الأجنبية والطائرات جاهزة لاستخدامها في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى الإنجازات الواسعة التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطيران، قال العميد خواجه فرد: "لحسن الحظ، تجاوزنا العقوبات ولا يساورنا القلق بشأن العقوبات، واليوم نقوم أيضًا بتصدير وتقديم خدمات هندسية إلى الدول الصديقة والحليفة ".

وتابع: "لحسن الحظ، تم تنفيذ حركة تصنيع المكونات وتوطين المعدات في بلادنا لسنوات عديدة، وبالتعاون مع الشركات القائمة على المعرفة والمراكز العلمية، تمكنا من إنتاج المطلوب الأجزاء بحيث تكون الأجزاء في جميع أنواع طائرات الهليكوبتر مساوية للمعايير الدولية وغير ذلك قمنا بإنتاجها للتصدير".

وأكد رئيس منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع أن القدرة العلمية والتقنية وصيانة هذه المروحيات تدل على تقدم الدولة في هذا المجال المهم والاستراتيجي للغاية والذي حققته شركة دعم وتحديث طائرات الهليكوبتر الإيرانية بجهود العلماء والموظفين الشباب.

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