وزير الخارجية التركي یعرب عن تقديره لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام وزير الخارجية التركي، بزيارة تفقدية لأحد معسكرات ضحايا الزلزال في أديامان، حيث زار المستشفى الميداني التابع للجيش الإيراني في هذه المنطقة ايضا.

وخلال هذه الزيارة التفقدية، أعرب مولود جاويش أوغلو عن تقديره لمساعدة إيران لشعب تركيا المنكوبة بالزلزال.

ويذكر انه أقامت القوات البرية في الجيش الايراني مستشفى ميدانيا بسعة 50 سريرا في مدينة آدي يامان التركية بدأ عملها في معالجة جرحى ومصابي الزلزال المروع في تركيا.

وهذا المستشفى الميداني يضم مختلف الاقسام التخصصية مثل غرفة العمليات وغرفة العناية الفائقة والصيدلية والقسم السريري وجميع امكانيات الاسناد الطبي وقد تم ارساله الى تركيا اثر طلب ارسلته وزارة الدفاع التركية الى هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية.

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