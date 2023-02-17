وصول طائرة المساعدات الإيرانية الـ10 إلى مطار اللاذقية الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول المركز الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية "علي رضا فدوي" إن هذه هي الطائرة الثالثة التي وصلت إلى اللاذقية في الأيام الماضية، وتحتوي على 25 طنا من المساعدات بجميع أنواعها من الجمهورية الإسلامية الايرانية لمنكوبي الزلزال في شمال غرب سوريا.

وأعلن أن حمولة هذه الطائرة تشمل الحليب المجفف والأدوية والمواد الغذائية والأدوات الصحية والبطانيات والمواد الغذائية.

وفي السابق، تم إرسال شحنتين من المساعدات الجوية من الجمهورية الإسلاميةالايرانية إلى دمشق، وإرسال شحنتين إلى اللاذقية وخمس شحنات أخرى إلى حلب.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي وكان مركزه محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

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