زلزال تركيا.. عدد القتلى يتجاوز 40 ألفا وآلاف الهزات الارتدادية وتوقعات بوقف أعمال البحث مساء اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يسابق المنقذون الزمن للبحث عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.

وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر إن عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش ارتفع إلى 40 ألفا، و642 شخصا، وإن أعمال البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض انتهت في معظم المحافظات، "ونعتقد أننا سننهي أعمال البحث والإنقاذ بحلول مساء (اليوم) الأحد".

وأضاف، "ربما نحن أمام أكبر الكوارث التي واجهناها في التاريخ، فأضرار الزلزالين والهزات الارتدادية -التي زاد عددها على الآلاف- لم تكن مع الأسف مقتصرة على مدن المحافظات الـ11 المنكوبة".

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إنها سجلت هزتين أرضيتين بقوة 4.3 و4.5 درجات على مقياس ريختر في كهرمان مرعش وغازي عنتاب اليوم، كما سجلت زلزالا بشدة 5.1 درجات في الساعات الأخيرة من مساء أمس السبت.

وبعد الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، وكان مركزه في كهرمان مرعش أيضا، سُجل أكثر من 4 آلاف هزة ارتدادية.

/انتهى/