سفير تركيا لدى طهران: الشعب الإيراني ساعدنا في أصعب الأيام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير التركي لدى طهران، اليوم الاثنين، مع رئيس جمعية الهلال الاحمر في ايران، معربا عن تقديره لدعم ومساعدة الشعب الإيراني لضحايا الزلزال في تركيا.

وقال داريا أورس خلال هذا اللقاء: "فور وقوع الزلزال في تركيا، سارعت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الایرانی وبعض المؤسسات الإيرانية العسكرية وغير العسكرية والحكومية إلى تركيا وأنقذت أرواح عدد كبير من أبناء شعبنا"، موضحا: "أنشأت إيران مستشفى ميدانيًا في مدينة أديامان وسارعت لمساعدة شعبنا".

أعرب السفير التركي عن تقديرها لتعاطف وتعازي الإيرانيين لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، مضيفا: "اننا لن ننسى مساعدة إيران لضحايا الزلزال ابدا".

وأوضح: "نتمنى ألا يُظهر الله يومًا سيئًا لشعب إيران. ان بلادنا عرضة للحوادث وعلينا اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وقوع الزلزال. كان هذا الزلزال مروعًا للغاية وتسبب في تدمير مدينتين رئيسيتين في تركيا."

وأشار داريا أورس إلى ان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني جاء إلى المنطقة التي ضربها الزلزال في تركيا وشاهد الأوضاع الأليمة لضحايا عن قرب، فأعرب عن امتنان تركيا حكومة وشعبا على مساعداتكم؛ شكرا لوجودكم معنا خلال هذه الأوقات الصعبة".

وأكد على اهمية حسن العلاقات بين إيران وتركيا وحرص بلاده الدائم للحفاظ على هذه العلاقات، قائلا ان لهذين البلدين دين مشترك وتربطهما اواصر تاريخية.

وأضاف السفير التركي: "ان المساعدات للمتضررين من الزلزال يجب أن تستمر لفترة طويلة وبعد ذلك، علينا أن نخطط لهذه الأحداث غير المتوقعة وأن نبني مبانٍ متطورة والصامدة امام الزلازل حتى لا نحزن مرة أخرى".

وشدد في الختام على أن العلاقة الودية والأخوية بين إيران وتركيا فريدة ونموذج للدول الأخرى.

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