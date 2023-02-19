7 وفيات و 159 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان وزارة الصحة انه حتى الآن، تلقى 65 مليونًا و 199 ألفًا 229 شخصًا في البلاد الجرعة الأولى، وتلقى 58 مليونًا و 593 ألفًا و 24 شخصًا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونًا و 629 ألفًا و 561 شخصًا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا واكثر، حيث بلغ اجمالي الجرعات المحقونة في البلاد إلى 155 مليونا و 421 الف 814 جرعة.

ومن الأمس إلى اليوم، تم تسجيل 159 اصابة جديدة بـ covid-19 في البلاد وتم نقل 80 منهم إلى المستشفى، بناءً على معايير التشخيص النهائية.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لمرضى المصابين بـCovid-19 في البلاد 7،566،595.

وتوفي خلال الـ24 الساعة الماضية 7 أشخاص من مرضى كوفيد -19 في البلاد ، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات من هذا المرض 144 ألفًا و 804.

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