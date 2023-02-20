وزير الصحة: تغلبنا على كورونا وإيران هي الدولة الوحيدة المنتجة للقاحات في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "عين اللهى" صرح، اليوم الاثنين، في المؤتمر الخامس للشهداء من الصيدليين الذي عقد في طهران، بأن فيروس كورونا كان في كل مكان في العالم ورغم تفشي هذا المرض في بلادنا لم تُرفع العقوبات عنها، وفي المقابل قام علماؤنا بإنتاج أفضل اللقاحات.

وعن تعزيز الدبلوماسية الصحية قال المسؤول الإيراني: في قضية دبلوماسية الصحة، تطالب الكثير من الدول في المنطقة بإعطاء الأدوية والمعدات لها، يجب تهيئة الظروف حتى يصبح التواصل مع الدول الأخرى عمليا وندخل في مباحثات في مجال الصادرات.

وتابع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إيران هي المنتجة الوحيدة للقاحات في المنطقة، لافتا الى اننا تغلبنا على كورونا بجهود وتضحيات الكوادر الصحية والطبية، وتم إنتاج 6 لقاحات في مجال الأدوية والأبحاث.

وأضاف: نحن متقدمون على الدول الأخرى في جميع مؤشرات المجال الصحي، بما فيها مرض شلل الأطفال، والسل، والكوليرا. وبفضل جهود الأطباء والعلماء الإيرانيين، على الرغم من العقوبات والمشاكل، تمكنا من إحراز تقدم كبير في المجال الصحي.

وتُعتبر إيران وجهة قوية للسياحة العلاجية، يقصدها الكثير من شعوب المنطقة المجاورة لإيران والعالم.

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