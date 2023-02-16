بطولة ودية... شابات الأردن يخسرن برباعية أمام إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مثل المنتخب الأردني باللقاء، كل من: "ديانا الجولاني، ريتال الشوبكي، عليا حسن، رنيم الداود، أسيل مراد، ياسمين الأجر، رانية سلامة، زينة حازم، كندا التيتي، تمارا أحمد، مايا عويسات".

وجاءت البداية قوية مع هجمات متبادلة بين الفريقين، قبل أن يتمكن المنافس من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 14، وحاول المنتخب تقليص الفارق في أكثر من مشهد، إلا أن الدفاعات الإيرانية كانت حاضرة.

ومع بداية الشوط الثاني، ازداد الضغط الهجومي بين الفريقين ليعزز "الإيراني" تقدمه بالدقيقتين 84 و 86، وقبل صافرة النهاية بدقائق استطاعت لاعبة المنافس التسديد عن طريق ركنية لتنتهي المباراة بنتيجة (0-4).

ومن جانبه أكد ماهر أبو هنطش، مدرب منتخب الأردن، أن الفريق استطاع كسب الفوائد الفنية المرجوة من مواجهة فريق قوي. وأضاف في تصريحات لموقع الاتحاد الأردني: "نتطلع لتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية، تأهبا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية مطلع مارس/آذار المقبل".

وبحسب جدول ونظام البطولة، يلتقي يوم غدٍ الجمعة منتخبي أوزبكستان مع إيران، فيما تشهد المواجهة الأخيرة لقاء المنتخب الأردني أوزبكستان، الأحد المقبل، حيث تقام المباراتين على ذات الملعب وفي نفس التوقيت.

يذكر أن المنتخب الأردني يستعد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، لحساب المجموعة الرابعة والتي يستضيفها الاتحاد الأردني، خلال الفترة من 8 حتى 12 مارس/آذار المقبل في العاصمة عمان، وتضم لبنان ومنغوليا وبوتان./انتهى/

المصدر: كورة