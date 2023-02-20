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٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٢:١٠ م

قاليباف: سوق العملات يستقر بالتعاون بين الحكومة والبرلمان

قاليباف: سوق العملات يستقر بالتعاون بين الحكومة والبرلمان

صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف، ان سوق العملات في البلاد سيستقر بالتعاون بين الحكومة والبرلمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي، محمدرضا بورابراهيمي، في الجلسة العلنية للمجلس، اليوم الاثنين، حذر من ان البلاد بحاجة إلى قرار جاد بشأن قضية العملات، قائلا: "أنه من الممكن السيطرة على ارتفاع اسعار صرف العملات، ولكن بسبب القرارات التي تكرر الأخطاء السابقة، فإنها تضيع سياسات الحكومة بشأن سعر صرف العملات".

وشدد على عدم وجود فرصة للتجربة والخطأ في الاقتصاد الإيراني، مطالبا رئيس المجلس لعقد اجتماع خاص بهذا الشأن بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية، سيد إحسان خاندوزي، ومحافظ البنك المركزي، محمدرضا فرزين.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي: "ان تحديد سعر الصرف الثابت في الاقتصاد، يتعارض مع القانون وقرارات المجلس مما يضر بالاقتصاد في البلاد ".

وقال قاليباف، ردا على هذه التصريحات: "ناقشنا في الاسابيع الماضية أيضا قضية سعر صرف العملات بحضور محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد، ولكن هذا الموضوع لم يسير وفق القانون وهذه مشكلة".

وذكر أنه سيعقد اجتماعا اليوم في هذا الصدد، مضيفا: "سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بسوق العملات في هذا الاجتماع".

و تابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إذا تحركنا في الاتجاه الصحيح، فيمكننا تحقيق الاستقرار في سوق العملات في البلاد بالتعاون بين الحكومة والبرلمان".

/انتهى/

رمز الخبر 1930819

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