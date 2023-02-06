قاليباف يعزي بضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه في برقية الى رئيس المجلس الوطني التركي "مصطفىة شنتوب"، اعرب "قاليباف" عن بالغ الحزن والاسى بتلقي خبر الزلزال المدمر في جنوب تركيا، وما اعقبه من ضحايا ومصابين بين صفوف المواطنين الاتراك.

قاليباف، نقل في برقية العزاء ايضا، مواساة وتعاطف اعضاء مجلس الشورى الاسلامي الى رئيس واعضاء البرلمان والحكومة والشعب في دولة تريكا الشقيقة؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على ذوي ضحايا هذا الحادث المرير بالصبر، وعلى المصابين بالشفاء العاجل؛ مع تاكيده على استعداد البرلمان الايراني لحشد المساعدات اللازمة الى هذا البلد.

وفي رسالة مماثلة الى رئيس مجلس الشعب السوري "حمودة صباغ"، اكد "قاليباف" ايضا على استعداد مجلس الشورى الاسلامي لقديم المساعدات اللازمة الى حكومة وشعب سوريا الشقيقة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد.

كما قدم، اصالة ونيابة عن اعضاء البرلمان الايراني، المواساة والعزاء في ضحايا هذا الحادث، سائلا العلي القدير ان يمن على عوائل الضحايا بالصبر وعلى الجرحى بالشفاء العاجل.

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