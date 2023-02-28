الحكومة الايرانية: العدو بعد فشل خططه في اثارة اعمال الشغب سعى لهبوط قيمة العملة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم (الثلاثاء)، انه سيتم التدشين الرسمي للمرحلة الـ14 من حقل بارس الجنوبي في الخلیج الفارسي، التي ستنتج أكثر من 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وستكون قيمتها السنوية حوالي 3.5 مليار دولار، وذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية، السيد ابراهيم رئيسي إلى محافظة بوشهر اخر ايام الاسبوع".

وبشأن هبوط قيمة العملة الوطنية في الايام الاخيرة، أضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة: "ان العدو بعد فشله في تنفيذ خططه من خلال اثارة اعمال الشغب في البلاد، ركز على المجالات الاقتصادية لخلق زعزعة في سوق العملات، استمرارا لعدائه ضد الشعب الايراني".

وقال بهادري جهرمي: "ان أجهزة المخابرات والأمن اتخذت بعض الإجراءات في اطار تحديد مصدر التدخل في اسواق العملة، حيث اتضح ان مجموعات بعضها في الداخل وبعضها في الخارج تقوم بالتلاعب مع الاسعار والذي تم اعتقال بعضهم في الداخل وسنتابع مواجهة المجموعات الخارجية التي تقودها جهات اجنبية، بشكل قانوني".

/انتهى/