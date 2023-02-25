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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١١:٣٩ ص

قاليباف: انجازات حرس الثورة، أغضبت أعداء إيران والامة الاسلامية

قاليباف: انجازات حرس الثورة، أغضبت أعداء إيران والامة الاسلامية

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران، محمدباقر قاليباف، ان حرس الثورة الاسلامية هو الضامن لأمن ايران وانجازاته أغضبت أعداء إيران والامة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد باقر قاليباف، في خطابه قبل الجلسة العلنية للمجلس، اليوم السبت، هنأ الشعب الايراني وحرس الثورة الاسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الحسين (ع) ويوم حرس الثورة في البلاد، قائلا: "حرس الثورة هو الضامن لأمن البلاد وسلامه ويعد مصدر الدعم للمضطهدين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لقد سارع حرس الثورة دائما لمساعدة الشعب في الكوارث مثل الفيضانات والزلازل وحيثما احتاج الناس إلى المساعدة ليس فقط كقوة عسكرية بل كمنظمة اجتماعية ضخمة دون تمييز بين الأفراد".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "ان انجازات أبطال حرس الثورة الإسلامية، أغضبت أعداء إيران وأعداء الأمة الإسلامية وقلبت مكائد نظام السلطة ومكرها على أنفسهم. كل صفحة من صفحات التاريخ المشرف لحرس الثورة ملطخة بدماء الرجال الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم للدفاع عن مُثُل الإسلام والثورة الإسلامية".

يذكر انه سمى ذكرى ولادة الامام الحسين عليه السلام في ايران يوم حرس الثورة تكريما لتضحيات قواته وجهودهم في الدفاع عن الامن والسلام في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1930972

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