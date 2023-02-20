الأدميرال سياري: تواجد أسطول الجيش في المياه البعيدة يعتبر مظهر من مظاهر اقتدار الأمة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال حبيب الله سياري في إشارة إلى القدرة البحرية للجيش على القيام بمهام مختلفة، ان توفير الأمن في خليج عدن وباب المندب وقناة السويس من قبل البحرية الايرانية بالتأكيد له آثار إيجابية على اقتصاد البلاد.

وتابع: "تواجد أسطول القوات البحرية في المياه البعيدة ليس فقط مظهرًا من مظاهر اقتدار بحرية الجيش، ولكنه أيضًا مظهر من مظاهر اقتدار الأمة الايرانية".

وأكد الأدميرال سياري: من ناحية، ترفع بحرية الجيش علم اقتدار إيران الإسلامية، ومن ناحية أخرى، تجعل اقتصاد البلاد اكثر متنامياً.

/انتهى/