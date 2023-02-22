بكين وموسكو يتفقان على مواجهة كل أشكال الترهيب الأحادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة الصينية عقب اجتماع بين وانغ يي رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو. "موسكو وبكين اتفقتا على معارضة جميع أشكال التخويف أحادي الجانب بشكل مشترك وتعزيز إضفاء الديمقراطية على العلاقات الدولية".

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع، اتفقت الأطراف على مواصلة تعزيز التعاون في صيغ متعددة الأطراف وبذل المزيد من الجهود لتحسين الحوكمة العالمية.

كما شدد الجانبان على الحاجة إلى الحفاظ بحزم على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعارضا إدخال عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات.

كما تبادل وانغ يي وباتروشيف وجهات النظر حول القضية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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