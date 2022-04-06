بكين تدعو واشنطن إلى رفع العقوبات عن موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف ليجيان: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقاً بحل الأزمة الأوكرانية، عليها أن تكفّ عن التلويح بالعقوبات".

ورأى الوزير الصيني أنّ "على ممثلي البيت الأبيض التوقف عن تهديد موسكو، وتعزيز محادثات السلام الروسية الأوكرانية"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة تستفيد من الفوضى".

وفي نهاية شهر آذار/مارس الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، إنّ "الصين قررت فرض قيود على التأشيرات ضد بعض المسؤولين الأميركيين"، تضامناً مع روسيا ورداً على العقوبات المفروضة عليها.

واعتبرت الخارجية الصينية، في وقت سابق، أنّ "محاولات واشنطن للضغط على موسكو وبكين أو احتوائهما لن تنجح"، داعيةً واشنطن إلى "الامتناع عن إلحاق الضرر بالمصالح الصينية".

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