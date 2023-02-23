شمخاني يزور العراق قريبا لتوقيع وثيقة التعاون الأمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، بان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني سيقوم بزيارة الى العراق قريبا من أجل التوقيع على وثيقة التعاون الأمني بين البلدين.

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في بغداد بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بشان القضايا الثنائية والإقليمية.

وفي هذا الاجتماع ، شكر وزير الخارجية الايراني، الأعرجي على جهوده في إدارة القضايا الأمنية على حدود البلدين ، واعلن دعم إيران الدائم لعراق متقدم ومستقر، وعبّر عن سروره لنجاح البلدين في عقد اجتماع اللجنة الأمنية العليا لحل بعض المخاوف القائمة في إقليم كردستان العراق، معلنا عن زيارة علي شمخاني الوشيكة إلى العراق لتوقيع وثيقة التعاون الأمني مع العراق.

ووصف أمير عبداللهيان وجود أي تحركات معادية للثورة وانفصالية مناهضة لايران في إقليم كردستان العراق بأنه امر مرفوض، وأعلن أن هذه القضية تشكل تهديدا لايران والعراق وحتى لإقليم كردستان.

وشرح تفاعلات إيران الإقليمية ، واطلع الجانب العراقي على آخر تطورات مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وقضايا إقليمية أخرى.

من جانبه هنأ قاسم الأعرجي ، مستشار الأمن القومي العراقي ، بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ووصف بعض المخططات الأخيرة لاستهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها أوهام.

وفي شرحه لأهمية التفاعلات الإقليمية ، أكد الأعرجي أنه إذا كانت التفاعلات بين دول المنطقة واسعة النطاق ، فلن يتبقى مجال لوجود الأجانب في المنطقة.

ووصف مستشار الأمن القومي العراقي وجود أي تهديد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من داخل العراق بأنه غير مقبول ومرفوض ، واذ حياّ ذكرى القائدين الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس ، أكد على ضرورة الانتهاء من إعداد ملف عملية الاغتيال اللاإنسانية لهذين الشهيدين.

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