غدا الجمعة... انطلاق دعوات شبابية لإحياء فجر الشهداء العظيم في نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الفجر العظيم غدا الجمعة، في مسجد النصر بنابلس، وفاءً لشهداء المدينة، فيما انطلقت دعوات شبابية في محافظة الخليل للمشاركة في فعاليات الغضب وفاءً لدماء شهداء نابلس.

وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد في صلاة الفجر وتجديد البيعة للمقاومة والوفاء لتضحيات المقاومين ودمائهم الطاهرة. وتحمل الدعوات عنوان "فجر الشهداء العظيم"، وفاء لشهداء نابلس ودمائهم وتضحياتهم.

وانطلقت دعوات شبابية في محافظة الخليل اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات الغضب وفاءً لدماء شهداء نابلس، الذين ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. ودعا الحراك الشبابي في محافظة الخليل للمشاركة في فعاليات الغضب، وفاءً لدماء شهداء نابلس، وإشعال نار المواجهة مع الاحتلال في مناطق التماس.

وارتقى أمس 11 شهيداً خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس ومحاصرة أحد المنازل، ومن بينهم ابن حركة حماس المجاهد حسام بسام اسليم (24 عاماً) أحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود. وسادت حالة من الحداد والإضراب الشامل اليوم، في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، تضامناً مع أهل نابلس، وتنديداً بجريمة الاحتلال وإكراماً لأرواح الشهداء.

وعمّت حالة من الغضب أوساط الفلسطينيين، وسط استنكارٍ واسع للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس، وأسفرت عن 11 شهيداً وأكثر من 100 إصابة بينها 6 إصابات خطيرة على الأقل.

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