علي باقري یجتمع مع المسؤولين الكولومبيين في مستهل جولة له في اميركا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري مباحثات في بوغوتا مع مساعد وزير الخارجية الكولومبي تمحورت حول القضايا الثنائية وتوثيق التعاون في مختلف المجالات.

وقد زار باقري بوغوتا في مستهل جولة له في اميركا اللاتينية ، حيث بحث مع نظيره الكولومبي مختلف القضايا الثنائية ومنها توثيق التعاون السياسي وتعزيز التجارة والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتعاون الثقافي والسياحي وباقي القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان في هذا اللقاء مواقف البلدين حول القضايا الدولية ومستجدات ملف المفاوضات النووية.

كما التقى علي باقري في بوغوتا بعدد آخر من المسؤولين الكولومبيين ومنهم وزير الزراعة وناقش معه تطوير التعاون بين البلدين.

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