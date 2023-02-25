مؤشر بورصة طهران یرتفع لمستوى غير مسبوق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجل مؤشر عام بورصة طهران ارتفاعا بنسبة 4.96 بالمئة في تداولات اليوم التي شهدت تداول أكثر من 17 مليار سهم وورقة مالية في اطار 558 الف صفقة بقيمة 105.56 تريليون ريال ( الدولار= 282 الف ريال).

وقادت صعود المؤشر مكاسب أسهم " فولاد مباركة "للصلب والوطنية للنحاس و"خليج فارس" للبتروكيماويات وغدير للاستثمار واصفهان للتكرير و " كسترش بارسيان" للنفط والغاز و" اوميد " للاستثمار.

وبالسوق الموازي الايراني صعد مؤشره العام 862 نقطة الى مستوى 222028 نقاط بتداول اكثر من 6.3 مليار سهم في اطار 484 الف ريال بقيمة 101.11 تريليون ريال.

وتلقت السوق دعما من تدفق السيولة الحائرة، جراء الآفاق الايجابية للشركات المدرجة سيما التصديرية منها بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق.

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