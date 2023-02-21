الرئيس البيلاروسي يزور طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية البيلاروسية (بيلتا)، أن ألكسندر لوكاشينكو أعلن استعداده للسفر إلى إيران منتصف شهر آذار(مارس) من هذا العام.

وقال لوكاشينكو خلال لقائه مع سفير إيران في مينسك، سعيد ياري: "ان هذه الزيارة التي تكون مهمة بانسبة لنا، ستساعدنا على تحسين مستوى التعاون بين البلدين".

وكان قد أعرب رئيس بيلاروسيا قبل ايام، عن أمله في زيارة طهران "قريبا"، وذلك خلال رسالة تهنئة له إلى نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، بمناسبة الذكرى 44 لـ"الثورة الإسلامية".

وقال لوكاشينكو في الرسالة: "آمل أن أزور طهران قريبا لمناقشة القضايا الملحة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية".

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