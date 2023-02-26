ولايتي: الجمهورية الإسلامية الایرانیة تواصل دعمها لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد علي أكبر ولايتي بوحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة.

وقال مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية ان حركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الشعب الفلسطيني تحظى بتأييد ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبدوره، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في هذا الاتصال، على عزم الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال ومواجهة المحتلين.

وأضاف زياد النخالة: "نحن فخورون بشجاعة المناضلين وتضحياتهم الذين يصنعون ملاحم عظيمة في مواجهة قوات الاحتلال وجيشه المدجج بالسلاح". وتابع بقوله: "ان شجاعة المناضلين والتفاف الشعب الفلسطيني حولهم هو أكبر دليل على أن شعبنا لن ينكسر ولن يتراجع وسيستمر بالمقاومة حتى تحرير القدس وفلسطين".

وشدد النخالة: "ان المقاومة ترفض ما يجري في مؤتمر العقبة الذي يستهدف حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ومحاربة المجاهدين وتدين هذا المؤتمر".

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