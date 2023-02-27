صحيفة تتوقع زيارة غروسي لايران الاسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المراسل في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر: "في تقييمي ان هناك حظوظا كبيرة لزيارة رافائيل غروسي الى طهران الاسبوع المقبل".

وتابع " كما اعتقد ان تقرير نظام الضمانات التابع للوكالة والذي سيصدر بالتزامن مع التقرير الفصلي للوكالة سينتظر حتى نهاية الاسبوع المقبل حتى ظهور نتائج زيارة (غروسي)".

واضاف هذا المراسل الاميركي " اؤكد ان هذا لن يشمل اتفاقا شاملا حول تحقيقات نظام الضمانات بشأن الذرات النووية غير المعلن عنها ، بل في خضم القلق المتزايد بشأن مستوى التخصيب العالي جدا في ايران فمن المحتمل جدا ان نشاهد سعي غروسي لزيادة عدد عمليات التفتيش في فوردو ونطنز وغيرهما".

وتابع هذا المراسل الاميركي ان أي من القضايا التي طرحها لم تصبح قطعية بعد وهذا يعني ان زيارة غروسي لم تصبح نهائية بعد وبالتالي فان الاتفاق على عدد زيارات التفتيش والاتفاق حول نظام ضمانات اوسع واكثر شمولا، لم يتقرر بعد.

هذا وكان غروسي قد اعلن مؤخرا ان عدم وجود قنوات مثل الاتفاق النووي وقنوات الاتصال المباشرة مع ايران سيزيد الاوضاع سوءا.

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