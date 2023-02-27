قافلة مساعدات يمنية ثالثة تصل محافظة حماه السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه الجالية اليمنية في سوريا أرسلت قافلة إغاثية هي الثالثة من نوعها وصلت محافظة حماه السورية، اليوم الاثنين، وتحوي القافلة 6 شاحنات محملة بمواد متنوعة من المساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا.

وقال السفير اليمني في سوريا عبدالله علي صبري أن هذه القافلة تأتي في إطار التضامن مع الشعب السوري الشقيق وتجسيدا للتلاحم بين حكومتي البلدين وإسهاما في كسر الحصار والعقوبات الأمريكية.

وأوضح رئيس الجالية اليمنية بسوريا محمد العولقي أن هذه القافلة هي الثالثة من نوعها بعد قافلتي اللاذقية وحلب، مؤكدا أن العلاقة التاريخية والمتميزة بين اليمن وسوريا تستوجب التعاون بين الشعبين في السراء والضراء.

وأشاد العولقي بتعاون السفارة اليمنية في دمشق واتحاد الطلاب اليمنيين مع مجلس الجالية في تسيير القوافل الثلاث، منوها بالتغطية الإعلامية المواكبة والمتميزة.

وبدوره، ثمن محافظ حلب الدكتور محمود زنبوعه مبادرة السفارة والجالية اليمنية، قائلا لدى استقبال السفير والوفد المرافق له: "إن استهداف اليمن وسوريا ناتج عن تمسك صنعاء ودمشق بالثوابت المتصلة بدعم القضية الفلسطينية والقضايا العادلة للأمة"، مؤكدا أن النصر هو النتيجة الحتمية لثبات وصمود الشعبين بوجه العدوان والحصار.

المصدر: المسيرة

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