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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:٠٥ م

الشيخ نعيم قاسم يحذر من فتنة طائفية في لبنان

الشيخ نعيم قاسم يحذر من فتنة طائفية في لبنان

حذر نائب الامين العام لحزب الله لبنان "الشيخ نعيم قاسم"، من المحرضين على الفتنة المذهبية والطائفية في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر نائب الامين العام لحزب الله لبنان "الشيخ نعيم قاسم"، من المحرضين على الفتنة المذهبية والطائفية في هذا البلد.

وكتب "الشيخ قاسم"، في تغريدة على موقع تويتر اليوم الاثنين : احذروا أبواق الفتنة المذهبية والطائفية، فهم أنفسهم دعاة التحريض والفوضى، وخدَم المشروع الأميركي الإسرائيلي.

واضاف : المروِّجون للفتنة يائسون وفاشلون، خرجوا من جحورهم فانفضحوا، سنواجههم بأخلاقنا وصدقنا ليحترقوا بغيظهم.

وختم نائب الامين العام لحزب الله لبنان تغريدته، بالقول: ندعو الله لسلامة الشعب اللبناني من وباء المفتنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1931071

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