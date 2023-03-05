الصحة الايرانية: تسجيل 15 وفاة و463 اصابة جديدة بكورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها سجلت وزارة الصحة الايرانية خلال الـ24 الماضيىة، 463 اصابة جديدة بكورونا في جميع انحاء البلاد والذي تم نقل 197 منهم إلى المستشفى وبلغ بذلك مجمعوع الاصابات بفيروس كورونا منذ البداية حتى الآن إلى 7570232 اصابة.

وكذلك توفي 15 من المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وتجاوز بذلك عدد جميع الوفيات اثر الاصابة بكورونا في البلاد عدد 144890.

ويذكر أنه يرقد حاليا 341 من المصابين بكورونا في غرف العناية الخاصة في المستشفى، بينما خرج منه 7339704 من المصابين منذ البداية حتى الآن.

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