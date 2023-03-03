تسجيل 3 وفيات و222 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ ان وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، قالت في بيان لها، اليوم الجمعة، انه توفي خلال الـ24 الساعة الماضية 3 من المصابين بفيروس كورونا و تم تسجيل 222 اصابة جديدة في البلاد.

وأوضح البيان: "ان العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و569 الفا و483 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و867 شخصا".