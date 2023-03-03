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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٧:٥٠ م

تسجيل 3 وفيات و222 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

تسجيل 3 وفيات و222 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية انه تم تسجيل 3 وفيات و222 اصابة جديدة بكورونا في البلاد. خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ ان وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، قالت في بيان لها، اليوم الجمعة، انه توفي خلال الـ24 الساعة الماضية 3 من المصابين بفيروس كورونا و تم تسجيل 222 اصابة جديدة في البلاد.

وأوضح البيان: "ان العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و569 الفا و483 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و867 شخصا".

ووفقا لبيان وزارة الصحة، ارتفع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و339 الفا 572 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 447 الفا و60 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1931168

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