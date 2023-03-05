عبداللطيف رشيد: العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اعلن المكتب الإعلامي للرظیس العراقي انه "نيابة عن رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ألقى مستشاره الدكتور عدنان إبراهيم محمد كلمة الرئيس في مؤتمر منتدى أربيل السنوي الثاني حول (نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط)".

وأكد عبداللطیف أن "الأطراف السياسية المعنية عازمة على إيجاد أرضية مشتركة وبناء توافق وطني، مشيرا إلى أن العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف أن "تشكيل الحكومة العراقية الجديدة استغرق بعض الوقت لكن الانتخابات أسفرت عن نتائج مثمرة حيث تمكنا من تعبئة الدعم لمساندة الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح بما في ذلك إصلاح وتشييد البنى التحتية العامة ومعالجة أزمة السكن والبطالة".

وأشار الرئيس إلى أن "العراق الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل. وكما يسعى من خلال الطرق الدبلوماسية الى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف".

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