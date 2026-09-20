لجنة الأمن القومي البرلمانية تقر إلزام استخدام اسم "الخليج الفارسي" في المفاوضات والمعاهدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا السياق، افاد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حسن قشقاوي، في حديثه للصحفيين عن اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الذي عقد عصر اليوم الأحد، أن أعضاء اللجنة بحثوا خلال هذا الاجتماع "خطة العمل الاستراتيجي لتأمين أمن ومواصلة التنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج الفارسي" ، وتمت الموافقة على المادة الـ10 من هذه الخطة.

وتابع "قشقاوي" موضحا ان المادة الـ10 تنص على أن إنشاء وتشغيل وتطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك الألياف الضوئية، في نطاق مضيق هرمز، مشروط بموافقة الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفيما يتعلق بالمادة الـ12 من "خطة العمل الاستراتيجي لتأمين أمن ومواصلة التنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج الفارسي"، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي على انه تمت الموافقة على هذه المادة والتي تنص على إلزام استخدام الاسم الكامل لـ"الخليج الفارسي" في جميع المفاوضات والمعاهدات والاتفاقيات والمنشورات والوثائق ذات الصلة، وكذلك في الاتصالات المرتبطة بالسفن والأساطيل.

وأشار "قشقاوي" إلى أن المادة الـ13 من الخطة، والمتعلقة بالأنظمة الخاصة بعبور السفن من مضيق هرمز وفق الضوابط التي تطبقها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تزال قيد الدراسة والبحث من قبل أعضاء لجنة الأمن القومي.

وبهذا الخصوص، أفادت "إرنا" بأن مشاريع القوانين ومقترحاتها البرلمانية، بعد إقرارها في اللجان المختصة، يجب أن تحظى كذلك بموافقة غالبية أعضاء مجلس الشورى الاسلامي في الجلسة العامة، كما يتعين أن يوافق عليها مجلس صيانة الدستور حتى تصبح قانونا.