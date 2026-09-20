ترامب: منفتح على فكرة لقاء الرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن قناة الجزيرة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مثير للسخرية في مقابلة مع كبير مراسلي الشؤون الخارجية في قناة فوكس نيوز يوم الأحد، في محاولة لتبرير بعض المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد نتيجة لتداعيات عدوانه المكلف على إيران: "أنا في موقف يتطلب مني اتخاذ قرار، وفي المستقبل القريب، ستحدث أمور كبيرة".

وحاول الرئيس الأمريكي، الذي يعتبر هزيمة زملائه الجمهوريين حتمية عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تبرير بعض إخفاقات حكومة بلاده رغم إنفاقها عشرات المليارات من الدولارات على العدوان على طهران، قائلاً: "الخيارات المطروحة الآن هي: تدمير إيران بالكامل، أو تركها تواجه الانهيار الاقتصادي، أو التوصل إلى اتفاق!".

بعد خطابه العدائي الأولي، ثم تراجعه عن تهديداته الفارغة في المرحلة الثانية، ادعى دونالد ترامب: "عليهم أن يُحسنوا التصرف. أُرحب بفكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع".

وفي تصريحٍ مُثيرٍ للسخرية، دون الإشارة إلى انتهاكه لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، ادعى ترامب: "بعض المسؤولين الإيرانيين مُختبئون، ومن المُستحيل العثور على شخصٍ قادرٍ على التوصل إلى اتفاق".

ثم ادعى: "على الرغم من التحذيرات المُوجهة لمواطنينا في جميع أنحاء المنطقة، فإن الوضع في الشرق الأوسط (غرب آسيا) هذا الأسبوع لا يختلف عن الأسابيع السابقة... الولايات المتحدة على اتصالٍ دائمٍ بالحوثيين (الجيش والمقاتلين اليمنيين)، وقد وافقوا على عدم قتالنا!".