الرئيس الايراني يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن البرنامج المقرر حتى الآن يشير إلى أن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان سيتوجه إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيلقي رئيس الجمهورية كلمة أمام الجمعية العامة يعلن فيها مواقف إيران تجاه القضايا العالمية، ولا سيما الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى إجراء لقاءات ومباحثات مع قادة بعض الدول.

وسيرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى.

يُذكر أن رؤساء إيران يتوجهون سنوياً في أواخر سبتمبر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان مواقف إيران للعالم من منبر المنظمة الدولية.