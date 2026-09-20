القنصل العام الجديد لإيران في كربلاء يلتقي عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد رضا سكوت، القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء، يلتقي وزير الخارجية سيد عباس عراقجي قبيل مغادرته إلى مقر عمله، حيث قدّم خطته المقترحة للمضي قدماً بالمهام الموكلة إليه في مسؤوليته الجديدة.

وتمنى وزير الخارجية خلال اللقاء التوفيق للقنصل العام الجديد لإيران في كربلاء، مشيراً إلى أهمية العلاقات الطيبة والأخوية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق كبلدين مسلمين وجارين، لا سيما في المجالات الدينية والمذهبية والتبادلات الشعبية، ومشدداً على ضرورة تسهيل حركة الزوار وتنظيم الرحلات السياحية والدينية بين الشعبين بأفضل شكل ممكن.