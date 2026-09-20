محسن رضائي: سنرد على أي تعاون مع واشنطن لفرض حصار اقتصادي على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء محسن رضائي، وجّه رسالة إلى جميع الدول العربية ودول الجوار، محذراً من التعاون مع الولايات المتحدة في حال سعيها إلى تعطيل العلاقات التجارية والمالية لإيران.

وقال رضائي: «إذا حاول الأمريكيون عرقلة علاقاتنا التجارية والمالية، فسنقوم بأمرين؛ أولاً، سنستهدف بالتأكيد الشركات الأمريكية، ومنها شركات الحفر الأمريكية التي تنشط على نطاق واسع في محيطنا».

وأضاف: «من جهة أخرى، نقول للدول المجاورة: لا تتعاونوا مع الأمريكيين، لأننا سنرد بالمثل».

وأكد رضائي أنه في حال تعاونت إحدى دول الجوار مع الولايات المتحدة في فرض حصار اقتصادي على إيران، فإن طهران «ستعاقب سفنها في مضيق هرمز».