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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٣:٤٠ م

محسن رضائي: سنرد على أي تعاون مع واشنطن لفرض حصار اقتصادي على إيران

محسن رضائي: سنرد على أي تعاون مع واشنطن لفرض حصار اقتصادي على إيران

حذّر اللواء محسن رضائي من أن إيران سترد على أي محاولات أمريكية أو تعاون من دول الجوار لعرقلة علاقاتها التجارية والمالية، مؤكداً أن طهران ستستهدف المصالح والشركات الأمريكية وستتخذ إجراءات ضد السفن المتعاونة مع الحصار في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء محسن رضائي، وجّه رسالة إلى جميع الدول العربية ودول الجوار، محذراً من التعاون مع الولايات المتحدة في حال سعيها إلى تعطيل العلاقات التجارية والمالية لإيران.

وقال رضائي: «إذا حاول الأمريكيون عرقلة علاقاتنا التجارية والمالية، فسنقوم بأمرين؛ أولاً، سنستهدف بالتأكيد الشركات الأمريكية، ومنها شركات الحفر الأمريكية التي تنشط على نطاق واسع في محيطنا».

وأضاف: «من جهة أخرى، نقول للدول المجاورة: لا تتعاونوا مع الأمريكيين، لأننا سنرد بالمثل».

وأكد رضائي أنه في حال تعاونت إحدى دول الجوار مع الولايات المتحدة في فرض حصار اقتصادي على إيران، فإن طهران «ستعاقب سفنها في مضيق هرمز».

رمز الخبر 1973981
محمدرضا غفاری

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