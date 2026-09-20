قاليباف: أمريكا ضعيفة ومعرضة للخطر خلافا لما تظهره

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، كتب في تدوينة على منصة اكس: في الأيام الأخيرة، استهلت شركة جيه بي مورغان القابضة المصرفية تقريرها الأسبوعي لتوقعات سوق النفط بجملة غير متوقعة: "لأول مرة منذ بدء الصراع مع إيران، لا يوجد لدينا سيناريو مرجعي. لا نعرف حقًا كيف نتنبأ بكيفية انتهاء هذا الوضع."

وقال رئيس البرلمان الايراني : "هذا الوضع أشبه بمفارقة شرودنغر: الإمبراطورية الأمريكية أشبه بخزانة شرودنغر ذات الأطباق المتساقطة؛ ظاهريًا، تُظهر هيمنتها وقوتها المتفوقة، لكنها في الواقع ضعيفة تمامًا ومعرضة للخطر، وتحاول خنق إيران دون أي عواقب أو تعويض، وهو أمر مستحيل.

واضاف: لا يمكن التنبؤ بهذه النهاية أو محاكاتها بأي نموذج. سيُفتح باب هذه الخزانة أخيرًا، ويد إيران على مقبض الباب وتتحكم في الموقف."

يشار إلى انه في هذه التغريدة، استخدم قاليباف صورةً شهيرةً من الإنترنت لأطباق شرودنغر. صورةٌ تبدو فيها الأطباق سليمةً لكنها على وشك الانهيار في أي لحظة!