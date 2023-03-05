فضية ترفع رصيد إيران إلى 8 ميداليات ببطولة كأس دانكلوف للمصارعة في بلغاريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المصارع الإيراني "مصطفى طغاني" بالميدالية الفضية خلال منافسات الوزن الـ125 كغ للمصارعة الحرة التي اقيمت اليوم الاحد ضمن بطولة "كأس دانكلوف" الدولية في صوفيا البلغارية.

وخلال نهائي الوزن كغ 125 واجه مصارع الوزن الثقيل الإيراني "مصطفى طغاني" خصمه من آذربيجان "غيورغي مشفيلدي شفيلي" ليقبل بالهزيمة ويتقلد الميدالية الفضية ضمن هذه المنافسات.

علما أن بطولة كاس دانكلوف الدولية للمصارعة الحرة والرومانية، اقيمت في العاصمة البلغارية صوفيا، خلال الفترة من 2 لغاية 5 آذار/مارس الجاري.

وبلغ حصاد المنتخب الإيراني من هذه البطولة الدولية، لفئة المصارعة الحرة، 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين، ولفئة المصارعة الرومانية، ذهبيتين وبرونزيتين.

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