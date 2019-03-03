المصارع "برويز هادي" يحرز ثاني ذهبية لإيران في "دانكوف" الدولية في بلغاريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المصارع الإيراني برويز هادي الذهبية الثانية بلاده بعد تغلبه على منافسه الأوكراني " الكسندرخوتسیانیفسكي ' بنتیجة 6-4، لیحرز ذهبیة الوزن 125 كغم ضمن بطولة "دانكوف" الدولية المقامة حالياً في بلغاريا.

وكان برويز هادي قد تغلب على منافسه الامريكي في الدور الأول بنتيحة 10-0 ثم تغلب على نائب بطل العالم الصيبي بنتيجة 8-4.

يذكر أن المنتخب الایراني للمصارعة الحرة حصل ضمن منافسات كأس دانكلوف الدولیة في بلغاریا على ذهبیتین للمصارعین "برويز هادي" و" حسن یزدانی" عن وزن 86 كلغ، فیما فاز المصارع "رضا یزداني" بمیدالیة برونزیة واحدة عن وزن 74كلغ. /انتهى/.