السلطات البحرينية تعتقل 4 مواطنين اثر وقفة احتجاجیة سلمیة+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السلطات البحرينية اعتقلت 4 مواطنين بينهم سيدتين لتظاهرهم السلمي قرب حلبة البحرين (حيث يقام فيها سباق فورمولا واحد) و مطالبتهم بالافراج عن السجناء السياسيين.

وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خلال تغريدة لها أن السلطات البحرينية اعتقلت 4 مواطنين هم ‏نجاح يوسف، استاذ علي مهنا، منير مشيمع و ‏هاجر منصور اثر وقفة احتجاجیة سلمیة قرب حلبة البحرين حيث يقام فيها سباق للفورمولا واحد.

وقبيل انطلاق موسم 2023 للفورمولا واحد الذي يبدأ نهاية هذا الأسبوع في البحرين، وجهت 21 منظمة حقوقية دولية ونقابات عمالية رسالة إلى ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد، للمطالبة بالإفصاح العاجل عن مواد حقوق الإنسان في عقود الفورمولا 1.

وتسعى 21 منظمة غير حكومية بما في ذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) وهيومن رايتس ووتش للحصول على توضيح بعد أن كشف الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن عقود الفورمولا 1 تحتوي على مواد تسمح بإيقاف النشاط الرياضي في البلدان المضيفة إذا لم تكن الفورمولا 1 راضية “عن وضع قضايا حقوق الإنسان في بلد ما”. وتدعو منظمات حقوق الإنسان في الوقت الراهن السيد دومينكالي إلى الكشف عن هذه المواد.

وتفند الرسالة الوضع السائد لحقوق الإنسان المتزامن مع إقامة هذا السباق، وتدين “القانون البحريني الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويحد بشدة من حرية التعبير، ويقضي على أي مساحة لأولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التجمع والتعبير والرأي، بما في ذلك من خلال المعارضة السلمية لسباق الفورمولا 1 في البلاد”.

وتستشهد منظمات حقوق الإنسان بمثال لويس هاميلتون، وكذلك البابا فرانسيس ، كشخصيات رسمية سلطت الضوء على قضايا حقوق الإنسان الجارية في البحرين، مثل الاحتجاز المستمر للسجناء السياسيين واستخدام عقوبة الإعدام، ودعت الفورمولا 1 إلى اتخاذ الموقف ذاته .

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