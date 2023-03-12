جمعیة الوفاق: الاتفاق السعودي الإيراني يشكل أهمية استراتيجية للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت جمعية "الوفاق" البحرينية في بيان لها بانه تعتبر المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول المهمة في المنطقة مما يشكلانه من بعد استراتيجي على مستوى الاقتصاد والأمن والسياسة والجغرافيا مما يجعل من الاتفاق بين البلدين محط ارتياح عام ويفتح المنطقة على المزيد من الاستقرار والتنمية واعادة الاعتبار في الريادة.

و أضافت: ان الاتفاق يعبد الطريق أمام فرص الاستثمار الأمثل لثروات المنطقة ويشكل قوة مهمة امام كل التحديات الأمنية وصناعة الاستقرار السياسي والحوار الحضاري والعمل المشترك من أجل مصلحة بلدان المنطقة وشعوبها التي كانت تتوق للوصول إلى هذه اللحظة المهمة.

و في الختام قالت: ونحن نتطلع إلى دورٍ إيجابي وفعّال للجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية للمساهمة في حل الأزمة السياسية في بلدنا مملكة البحرين مما يساهم في استقرار المنطقة. ونهيب بالدول المساهمة في دفع عجلة الاتفاق خصوصاً جمهورية العراق وسلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية.

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