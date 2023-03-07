 إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على مطار حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة الهجوم العدواني واللاإنساني للكيان الفصل العنصري الصهيوني على مطار حلب الدولي في سوريا، فجر اليوم الثلاثاء، داعيا المؤسسات الدولية المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الجرائم.

وذكر كنعاني: "في الوقت الذي يعيش فيه ضحايا الزلزال السوري في حلب ظروفا صعبة، يهاجم الكيان الصهيوني مطار حلب، وهو الطريق الرئيسي لوصول المساعدات الدولية إليهم، وهذا مثال واضح لجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "للأسف يلتزم بعض الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان الصمت إزاء استمرار الهجمات الوحشية واللاإنسانية من قبل الكيان الصهيوني المجرم على سوريا، وهو يعد بمثابة تشجيع هذا الكيان على اعتدائه ومخالفته لحقوق الإنسان والقوانين الدولية".

ويذكر انه في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية استهدفت مطار حلب الدولي، مما أسفر عن أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة، بينما لم ترد معلومات عن وقوع أي إصابات بشرية.

ووفق وسائل اعلام سورية، فإن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان "إسرائيلي"، استهدف مطار حلب الدولي. وفي 19 فبراير الماضي، استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، عدواناً على سوريا، خلّف 5 شهداء بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح مختلفة.

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