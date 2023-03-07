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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٠:٢٩ م

ائتلاف دولة القانون: أمريكا تسعى لتنفيذ ملفات خبيثة داخل العراق

ائتلاف دولة القانون: أمريكا تسعى لتنفيذ ملفات خبيثة داخل العراق

دعا ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، الى اتخاذ موقف للحد من الخروقات الأمريكية المتكررة تجاه خرق سيادة العراق، فيما اكد ان أمريكا تسعى لتنفيذ العديد من الملفات "الخبيثة" داخل العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عضو الائتلاف إبراهيم السكيني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة مطالبة في اتخاذ موقف من خروقات أمريكا المستمرة تجاه سيادة العراق"، لافتا الى ان "واشنطن لا تعترف بجميع الاتفاقيات او المصالح المشتركة من خلال اتخاذها موقف التسيد على العالم".

وتابع، ان "اأمريكا تسعى لتنفيذ العديد من الملفات الخبيثة داخل العراق"، مشيرا الى ان "جميع الأوساط العراقية مطالبة باتخاذ موقف للحد مما تمارسه واشنطن تجاه البلد طوال السنين التي مضت".

وبشأن الملفات التي تعمل بها السفارة الأمريكية في بغداد، يبين السكيني: ان "الوضع العام في العراق لن يستقر بظل وجود سفارة الولايات المتحدة في البلد".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن الى العاصمة بغداد، في وقت سابق من صباح اليوم، في زيارة غير معلنة تهدف الإدارة الامريكية من خلالها، التأكيد على السلطات العراقية بموقف واشنطن في الذكرى الـ20 على احتلالها للبلاد.

وكان النائب عن تحالف الفتح علي تركي، قد تحدث في وقت سابق لوكالة /المعلومة/، إن "تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن بشان بقاء القوات الامريكية في بغداد، داعيا الحكومة برد قوي لتلك التصريحات عن طريق وزير الدفاع ووزير الخارجية واستدعاء السفيرة الامريكية لتقديم مذكرة احتجاج".

/انتهى/

رمز الخبر 1931331

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