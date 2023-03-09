بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تلتحق بأسطول حرس الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء وأوضح قائد القوة البحرية للحرس العميد "علي رضا تنكسيري" بمراسم ضم زوارق حربية راجمة للصواريخ الى اسطول الحرس الثوري اليوم الخميس، بأن بهذه المرحلة تم ضم معدات وزوارق " الشعيد عبدالله قرباني" القتالية، والبارجة العابرة للمحيطات " الشهيد نادر مهدوي" وهي من النوع الثقيل ومتعددة الاستخدام وبعيدة المدى، بقابلية حمل وتفعيل أنواع المروحيات والمسيّرات والطرادات السريعة القاذفة للصورايخ والمنظومات الصاروخية والدفاع جوية والرادارية.

وبيّن أن البارجة " الشهيد مهدوي" تعد قاعدة بحرية متحركة بطول 240 مترا وعرض 32 مترا، وزنة 14 الف طن وبحمولة 41 الف طن، مزودة بمعدات وأدوات ذات قابلية طي 18 الف ميل بحري وسرعة 18 عقدة، ومجهزة بمعدات قتالية بحرية وجوية ورادار مرحلي ثلاثة أبعاد، فضلا عن صورايخ سطح – سطح و صواريخ سطح – جو ، ومنظومات اتصال موحدة متطورة بالحروب الالكترونية وصواريخ كروز بحرية بمدى أكثر من 700 كلم بقابلية حمل وهبوط وتحليق المروحيات إنزال الطرادات المختلفة، حيث تم إعادة تأهيلها وتحوير استخدامها عبر الشباب المختصين والمؤمنين الثوريين.

واستدرك أن البارجة " الشهيد مهدوي" التي تعد بمثابة مدينة بحرية متحركة، مزودة بكافة المعدات والامكانيات اللازمة لتنفيذ مهام بالمحيطات بهدف ايجاد الأمن المستدام للخطوط البحرية وحفظ وصيانة مصالح وموارد الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني، وعمليات دعم السفن التجارية والصيد التابعة للجمهورية الاسلامية ودول المنطقة والحضور في المياه البعيدة.

من جهة ثانية أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني، تزويد زورقي " طارق" و" عاشوراء" الحربييين براجمات صواريخ بالغة الدقة.

وأشار العميد تنكسيري بانه وبجهود العلماء والمهندسين الشباب الثوريين، تم احراز خطوة هامة ومؤثرة بمجال ترقية المستوى القتالي البحري عبر تبديل الزوارق الراجمة للصواريخ من فئة " عاشوراء" و" طارق" وتزويدها براجمات صواريخ بالغة الدقة بمدى حد أدنى 10 كيلومترات وأقصى اكثر من 180 كيلومترا، معتبرا أن الخطوة فريدة من نوعها بالعالم .

وبالتحاق هذه البارجة العملاقة إلى بحرية الحرس الثوري، بدأت اليوم مهمة ابطال الحرس لتسجيل حضورهم المقتدر في المياه البعيدة.

وتم اليوم ايضا تسليم زوارق قاذفة للصواريخ من فئة "عاشوراء" و"طارق" الى اسطول بحرية حرس الثورة.

/انتهى/