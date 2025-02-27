انضمام بارجة الشهيد دلواري العابرة للمحيطات إلى البحرية للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري اليوم الخميس على هامش ضم هذه القطع البحرية ان بارجة الشهيد رئيس علي دلواري العابرة للمحيطات هي البارجة الرابعة من جيل القطع البحرية فئة "الشهيد سليماني".

واضاف ان هذه البارجة يبلغ طولها 67 مترا وعرضها 20 مترا، وقادرة على البقاء في البحر بتركيبة من الصواريخ ذات القدرات المختلفة بمدى يصل الى 700 كيلومتر.

ومضى يقول ان هذه البارجة لا يرصدها الرادار وقادرة على تغيير المسار سريعا وتملك القدرة على حمل الطائرات العمودية.

واستطرد قائد القوات البحرية للحرس الثوري يقول ان بارجة "الشهيد دلواري" العابرة للمحيطات هي واحدة من أكثر القطع البحرية للحرس الثوري تسليحا ولديها امكانية حمل الزوراق السريعة في الطبقة الداخلية، وان تتحول في تركيبة الوحدة القتالية ورصف الزوارق السريعة الى بارجة مقاتلة.

واكد ان الرشاشات الآلية واجهزة التتبع بالليزر هي من الميزات الاخرى لهذه البارجة.