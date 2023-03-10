الشيخ دعموش: لن نستسلم للفوضى ‏ولن نسمح بأخذ البلد نحو الفتنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشيخ دعموش في خطبة الجمعة أنه مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والقضائية، بات اللبنانيون أحوج ما يكون إلى الحوار ‏والتفاهم والاتفاق على رئيس للجمهورية لافتًا إلى أن هناك دولًا إقليمية ودولية وفي مقدمها السعودية، ‏تمنع اللبنانيين من الحوار والتلاقي وتضع الفيتوات وتعقد بتدخلها في شؤوننا الداخلية مسارات ‏الحل.‏

واضاف إننا نقبل أن تساعد الدول الخارجية اللبنانيين على التواصل والتلاقي وحث الأطراف على ‏الحوار وتقريب وجهات النظر فيما بينها، لكننا نرفض أن تضع فيتوات على اي مرشح للرئاسة ‏أو أن تفرض رئيسا على لبنان"، معتبرًا أن "هذه الدول تدفع بالبلد نحو ‏الفوضى والانهيار الشامل.‏

ورأى أن اللبنانيين اليوم أمام امتحان صعب وعليهم أن يختاروا إما الحوار والتوافق الذي يضع ‏البلد على مسار الحل، وإما الانصياع للخارج والتشبث بخيارات التحدي والمواجهة الذي يضع ‏البلد على مسار الفوضى والفتنة.‏

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