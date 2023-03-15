انتاج النفط الايراني يزداد 17 الف برميل يوميا خلال فبراير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الأخير أن سعر سلة نفط هذه المنظمة في فبراير 2023 ارتفع بمقدار 26 سنتًا مقارنة بالشهر السابق وبلغ رقم 81 دولارًا و 88 سنتًا للبرميل.

وبحسب هذا التقرير، بلغ متوسط سعر النفط الإيراني الثقيل 81 دولارا و 88 سنتا للبرميل في شباط (فبراير) الماضي، وهو ما زاد بمقدار 32 سنتا مقارنة بالشهر السابق... كما بلغ متوسط سعر النفط الإيراني الثقيل في شهرين من العام الحالي 81 دولارا و 72 سنتا.

وكذلك ارتفع إنتاج إيران النفطي في فبراير 2023 بمقدار 17 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، وبلغ رقمه ميليونين و571 ألف برميل يوميًا... وكانت ايران قد أنتجت، في يناير الماضي، ميليونين و 554 ألف برميل من النفط يوميًا.

وفقا لهذا التقرير، ارتفع إجمالي إنتاج أوبك من النفط في فبراير بمقدار 117 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق وبلغ 28924 برميل يوميا.

وسجلت أنجولا أكبر انخفاض في إنتاج النفط في فبراير وانخفض إنتاج هذا البلد اليومي من النفط بمقدار 52 ألف برميل. وكانت أكبر زيادة في الإنتاج مرتبطة بنيجيريا، بحيث زاد إنتاج النفط اليومي لهذا البلد بمقدار 72 ألف برميل.

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