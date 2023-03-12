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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١١:٣٣ ص

وزير الاقتصاد الايراني يعلن عن زيادة صادرات النفط الإيراني رغم استمرار العقوبات

وزير الاقتصاد الايراني يعلن عن زيادة صادرات النفط الإيراني رغم استمرار العقوبات

قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ايراني، السيد احسان خاندوزي، ان صادرات النفط الإيراني، في الفترة الراهنة، زادت مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، فإن المعروض المحلي من النفط مدرج على جدول الأعمال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار خاندوزي خلال خطابه اليوم(السبت) في حفل إزاحة الستار عن شهادات إيداع النفط ومكثفات الغاز في بورصة الطاقة، إلى أن النفط كان أحد أكثر الكلمات الرئيسية شيوعًا في الاقتصاد الإيراني في القرن الماضي، مضيفًا: "النفط اثر على الظروف السياسية والاقتصادية لإيران، منذ يوم اصبحت صناعة النفط في البلاد وطنية حتى يومنا الحاضر الذي نواجه فيه صعوبات في تصديره بسبب العقوبات".

وذكر أنه بعد عام من الجهود المشتركة بين وزارة النفط والاقتصاد سننشر شهادة إيداع النفط الخام، موضحا: "إذا استمر هذا المسار من جانب صانعي السياسات وقمنا بتحديد الأدوات المالية والاقتصادية الضرورية لتطوير سلسلة النفط، سيكون هذا، نقطة تحول في مسار اقتصاد الطاقة الإيراني في السنوات القادمة".

وصرح وزير الاقتصاد الايراني، انه فيما يتعلق بصادرات النفط، نحن في وضع أفضل من كل الأشهر السابقة، متزامنا مع الجهود التي تبذل في مجال الصادرات، فان طريقة بيع النفط بالريال في الداخل ستكون أداة جديدة على طاولة المستثمرين المحترفين.

/انتهى/

رمز الخبر 1931444

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