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١١‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٧:٥١ م

تونس ترحب بالاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

تونس ترحب بالاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

رحّبت الجمهورية التونسية بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثمّنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ دور جمهورية الصين الشعبية في التوصل الى هذا الاتفاق.

وعبرت تونس عن املها في أن يُسهم الاتفاق بين البلدين الجارين الى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويزيل كافة أسباب التوتر بها ويؤسس إلى مرحلة جديدة من التعاون بين دولها.

والجدير بالذكر ان إيران والسعودية، اعلنتا أمس الجمعة 10 مارس 2023، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1931427

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