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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٨:٣١ ص

البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: استئناف العلاقات مع السعودية سيسرع وقف اطلاق النار في اليمن

البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: استئناف العلاقات مع السعودية سيسرع وقف اطلاق النار في اليمن

أعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن استئناف العلاقات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ان العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات: ثنائية وإقليمية ودولية.

وأضافت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة: إن استئناف العلاقات السياسية بين البلدين على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي، سيكون إيجابيًا.

وأشار الوفد الإيراني أيضًا إلى: يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد.

/انتهى/

رمز الخبر 1931434

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