البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: استئناف العلاقات مع السعودية سيسرع وقف اطلاق النار في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ان العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات: ثنائية وإقليمية ودولية.

وأضافت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة: إن استئناف العلاقات السياسية بين البلدين على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي، سيكون إيجابيًا.

وأشار الوفد الإيراني أيضًا إلى: يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد.

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