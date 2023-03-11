الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالاتفاق بين إيران والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، في تصريح للصحافيين الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالبيان المشترك الصادر اليوم بين السعودية وإيران والصين، الذي اعلن فيه عن الاتفاق بين السعودية وايران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال شهرين.

وقال دوجاريك: إن الأمين العام للأمم المتحدة يقدر الصين على استضافة المحادثات بين إيران والسعودية، كما يقدر الأمين العام دور الدول الأخرى، بما في ذلك عمان والعراق، في هذا الصدد.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة: ان علاقات حسن الجوار بين إيران والمملكة العربية السعودية حيوية لاستقرار منطقة الخليج الفارسي.

وتابع دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة مستعد لاستخدام مكاتبه لضمان مزيد من الاستقرار والسلام في منطقة الخليج الفارسي.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، اتفقت إيران والسعودية، على إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين.

وأكّدت كل من الصين وإيران والسعودية في بيان ثلاثي مشترك، أنه "استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ جرت في الفترة من 6 - 10 اذار 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي البلدين برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في السعودية، مساعد بن محمد العيبان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران الأدميرال علي شمخاني".

ولفتت الدول المعنية، إلى أنه "تم توصل السعودية وايران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما".

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