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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٦:٢٥ م

إيران والعراق يبحثان ملف المياه والكهرباء وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين

إيران والعراق يبحثان ملف المياه والكهرباء وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاثنين في بغداد، مع وفد لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ملف المياه والكهرباء وتوسيع التبادل التجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاثنين في بيان انه "أكد على ضرورة تذليل العقبات للوصول الى تفاهمات جدية وعاجلة بشأن ملف المياه والكهرباء وتوسيع التبادل التجاري، فضلاً عن تأمين الحدود وتنشيط الاتفاقيات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والنيابية ".

وأضاف: "رحب النائب الأول بعودة العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ، والمملكة العربية السعودية واثرها ايجاباً في خدمة مصالح الشعبين و المنطقة ، وعامل استقرار للأوضاع في عموم الشرق الأوسط".

من جانبه ثمنّ الوفد الايراني "دور العراق في تسهيل استئناف العلاقات مع السعودية، مؤكداً ان نمو العراق وازدهاره يسهم في تعزيز أمن المنطقة ، فيما قدّم دعوة للنائب الأول لزيارة طهران لتعميق التعاون وتبادل الخبرات ، شاكراً للعراق حكومة وشعباً على حسن استقبال الضيوف في الزيارات المليونية".

رمز الخبر 1931503

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